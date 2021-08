Buon Compleanno Bertini: il giovane centrocampista spegne 19 candeline

- Advertisement -

LAZIO BERTINI – Oggi è giorno di festa in casa Lazio: Marco Bertini oggi spegne 19 candeline. Il centrocampista della Primavera, nonostante la retrocessione della stagione appena finita, ha disputato una buona stagione. Le sue capacità sono state apprezzate da Mister Sarri. Al momento il classe 2002 è in ritiro con la Primavera a Celleno.

Bertini, uno dei migliori giovani emergenti

Nato a Monterotondo, Marco, dopo aver scalato posizioni nel settore giovanile biancoceleste, è diventato perno inamovibile della Primavera. Inizialmente mezzala, spostato dal tecnico Menichini in cabina di regia nella passata stagione, è diventato ora un promettente playmaker. Geometrie in campo, ma anche e soprattutto intensità. Nonostante la Lazio Primavera non abbia navigato in acque tranquille in campionato, Bertini è risultato essere fra i migliori giovani emergenti della competizioni.