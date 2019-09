COMPLEANNO LEDESMA LAZIO – Tanti auguri a Cristian Ledesma. L’attuale allenatore della LUISS, in Promozione, ma leader del centrocampo laziale per ben 9 stagioni, festeggia 37 anni. Un augurio speciale da tutta la redazione di Lazionews.eu.

Il cammino in biancoceleste

Arrivato a Roma nell’estate 2006 dal Lecce, Cristian diventa subito un tassello fondamentale nel centrocampo di Delio Rossi. La sua visione di gioco e la sua grinta sono elementi imprescindibili, ma il primo grande ricordo di “Patagonia Express“ a Roma resta quel sinistro dai trenta metri nel derby, che dà il via al 3-0 finale. Nel 2009, con il titolo di vice capitano, solleva la quinta Coppa Italia insieme a Tommaso Rocchi, mentre nel 2013 parte da capitano nella storica finale vinta contro la Roma. Termina l’esperienza biancoceleste con 318 apparizioni, entrando nella top 10 dei giocatori ad aver disputato più incontri con la maglia della Lazio.

La nazionale italiana

Prima di arrivare a Roma, Christian è stato sfornato dalla cantera del Boca Juniors, affermandosi in Italia al Lecce. Dopo l’esperienza capitolina, un bel girovagare: Santos, Panathinaikos, Ternana, Lugano e Pro Piacenza dove termina la carriera da calciatore. Durante la parentesi a Roma riceve anche un riconoscimento da mister Prandelli che, alla guida della nazionale italiana lo convoca in virtù del doppio passaporto italo-argentino, in un’amichevole contro la Romania. Quella che resterà la sua unica apparizione con la maglia azzurra.

L.V.