NEWS DELLA GIORNATA – Lunedì 5 aprile, un giorno speciale in casa Lazio: Simone Inzaghi compie gli anni! La società biancoceleste e i suoi calciatori, tramite social, gli hanno augurato un buon compleanno. Anche la UEFA celebra la ricorrenza ricordando il poker in Champions League, mentre la Juventus fa ancora la corte al tecnico laziale per il dopo-Pirlo. Intanto il Coronavirus continua a diffondersi in tutta Italia (QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). La diffusione anche all’interno delle squadre di calcio non si ferma: dopo Verratti e Bonucci, anche Cragno, Florenzi, Sirigu e Grifo sono risultati positivi.

Lazio e non solo

Dopo la vittoria con lo Spezia, Simone Inzaghi ha concesso alla squadra due giorni di riposo. Molto discussa è stato il trionfo dei biancocelesti a causa di un rigore concesso dal VAR. L’ex direttore di Tuttosport e Il Corriere dello Sport, Paolo de Paola, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare degli episodi dell’ultimo turno. La ripresa degli allenamenti, in vista della trasferta al Bentegodi contro l’Hellas Verona, è prevista per domani pomeriggio. I biancocelesti sono pronti a tutto per ottenere quel quarto posto valido per la Champions League, ma non sono gli unici (QUI il calendario delle squadre in corsa per il piazzamento nell’Europa che conta). Intanto il club capitolino pensa già al mercato estivo per rinforzare la rosa: da Bradaric a Hysaj.

