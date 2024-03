Confermato il servizio BusInsieme: attivo anche per Lazio Udinese

Tempo di lettura: 2 minuti

BUSINSIEME LAZIO UDINESE - Come riporta la Lazio attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il servizio BusInsieme è confermato anche per il prossimo match dell'Olimpico, contro l'Udinese. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Lazio - Udinese, confermato il servizio BusInsieme: i dettagli

La Lazio affronterà l'Udinese all'Olimpico alle ore 20:45 di lunedì 11 marzo, nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A. Il club biancoceleste comunica a riguardo: "La S.S. Lazio e BusInsieme comunicano che in occasione di Lazio–Udinese, in programma lunedì 11 Marzo 2024 ore 20:45, sarà riproposto il servizio di Bus Sharing per lo Stadio Olimpico riservato ad un limitato numero di posti".

"I pullman, che si muoveranno da 6 diverse zone della città, giungeranno allo Stadio Olimpico nei pressi del piazzale della Farnesina in Via Della Macchia Della Farnesina".

I 6 punti di incontro e di partenza

VILLA VERDE - BORGHESIANA , Via Degas 19, Altezza Chiesa San Bernardino da Siena, partenza alle ore 17:50

, Via Casilina 1011 - Centro Commerciale Casilino, partenza alle ore 18:15

, Via Davide Campari – Altezza Parrocchia San Tommaso d'Aquino, partenza alle ore 18:35

, Via Tiburtina 757, Altezza Ipermercato Panorama, partenza alle ore 19:00

, Piazza Cina, partenza alle ore 17:50

Piazzale Pier Luigi Nervi Palasport, partenza alle ore 18:15

Entro i 30 minuti successivi al termine della partita, i tifosi potranno risalire sui rispettivi mezzi, in sosta in Via Della Macchia Della Farnesina, e fare rientro presso gli originari punti di partenza. I bus esporranno un cartello indicante il punto d’incontro.

Per usufruire del servizio basta iscriversi al sito Businsieme.com, scegliere il punto di partenza più comodo ed entrare a far parte del gruppo corrispondente.