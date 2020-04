Tempo di lettura: < 1 minuto

GERSON CACAPA LAZZARI – Il gioco offensivo della Lazio è stato profondamente cambiato dall’arrivo di Manuel Lazzari. Le scorribande sull’esterno precise e veloci dell’ex Spal hanno creato spesso superiorità numerica sulla destra e la sua abilità nei cross è stata sfruttata al meglio dalle torri biancocelesti. L’ex centrocampista del Bari, Gerson Caçapa, ed attuale allenatore della Lodigiani, ha elogiato le doti di Lazzari ai microfoni di tuttomercatoweb.com.

Caçapa: “La Juve è forte, ma la Lazio non molla”

“Stando a Roma sono andato a vedere tre volte la Lazio. Ho seguito il derby dal vivo, atmosfera bellissima. Ora la Lazio è a un punto e gioca bene, mentre l’Inter ha lasciato qualcosa per strada. La Juventus ha tanti calciatori forti, ma la Lazio non molla. Chi mi piace dei biancocelesti? Acerbi. E’ migliorato tanto, sa comandare la difesa e ora è anche in Nazionale. A centrocampo sono tutti forti. Lazzari è la ciliegina sulla torta. Salta l’uomo, è dinamico e mette sempre in difficoltà le difese avversari. Quali brasiliano mi piacciono? Luiz Felipe è uno spettacolo accanto ad Acerbi”.

