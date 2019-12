Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI LAZIO FORMAZIONI CRONACA – La Lazio si prepara alla trasferta in Sardegna per il match contro il Cagliari. Inzaghi vuole allungare la striscia di vittorie in campionato e dimenticare la debacle europea. Di contro avrà i rossoblù, rivelazione della stagione nell’anno del loro centenario. Cagliari Lazio, di seguito le formazioni e la cronaca del match.

Cagliari Lazio

Le formazioni ufficiali di Cagliari Lazio

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

A disposizione: Aresti, Ciocci, Pinna, Mattiello, Faragò, Deiola, Pellegrini, Walukievicz, Oliva, Cerri, Ragatzu.

Allenatore: Rolando Maran

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Marusic, Jony, André Anderson, Adekanye, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

La sestina arbitrale di Cagliari Lazio

ARBITRO: MARESCA

ASSISTENTI: LONGO – DI VUOLO

IV: ABISSO

VAR: PAIRETTO

AVAR: RANGHETTI

I marcatori di Cagliari Lazio

–

Gli ammoniti

–

Le sostituzioni

–

La cronaca del match

2′ – Subito occasione Lazio: Correa verticalizza per Immobile che a tu per tu con Rafael smorza la conclusione. Parata facile

1′ – Si parte, grande entusiasmo alla Sardegna Arena: tutto esaurito, circa 300 i tifosi biancocelesti che hanno raggiunto l’impianto

Dettagli Data Ora League Stagione 16 Dicembre 2019 20:45 20:45 Serie A 2019-2020