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Lazio-Cagliari, Maldini ritrova il suo passato: ritorno all’Olimpico da ex
Per Daniel Maldini la sfida tra Lazio e Cagliari avrà un significato speciale: l’attaccante rossoblù tornerà infatti allo Stadio Olimpico per affrontare la sua ex squadra, ritrovando un ambiente che ha fatto parte della sua ultima esperienza calcistica.
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Maldini ritrova la Lazio, nella sfida dell’Olimpico con il Cagliari
Dopo aver trovato la rete contro la Roma, ancora una volta allo Stadio Olimpico, Daniel Maldini si prepara a sfidare la sua ex squadra. Il classe 2001 ha già messo a segno cinque gol in undici presenze, più del doppio rispetto a quelli realizzati con la maglia della Lazio. Un rendimento decisamente positivo, che testimonia la crescita dell’attaccante, pronto a tornare in campo domenica con l’obiettivo di dare il massimo e dimostrare di essere diventato un giocatore più completo.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|8
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