Connect with us

NOTIZIE

Lazio-Cagliari, Maldini ritrova il suo passato: ritorno all’Olimpico da ex

Published

2 ore ago

on

Lazio Cagliari Maldini torna Olimpico

Per Daniel Maldini la sfida tra Lazio e Cagliari avrà un significato speciale: l’attaccante rossoblù tornerà infatti allo Stadio Olimpico per affrontare la sua ex squadra, ritrovando un ambiente che ha fatto parte della sua ultima esperienza calcistica.

Leggi anche: Castrovilli: “Tornando indietro sarei rimasto alla Lazio”

Maldini ritrova la Lazio, nella sfida dell’Olimpico con il Cagliari

Dopo aver trovato la rete contro la Roma, ancora una volta allo Stadio Olimpico, Daniel Maldini si prepara a sfidare la sua ex squadra. Il classe 2001 ha già messo a segno cinque gol in undici presenze, più del doppio rispetto a quelli realizzati con la maglia della Lazio. Un rendimento decisamente positivo, che testimonia la crescita dell’attaccante, pronto a tornare in campo domenica con l’obiettivo di dare il massimo e dimostrare di essere diventato un giocatore più completo.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Cagliari
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
2-6
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI