Cagliari Napoli 1-1: Zito Luvumbo regala un punto ai sardi

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI NAPOLI TABELLINO- Il Napoli non riesce più a vincere e nonostante l'esordio di Calzona in Serie A, i partenopei strappano un solo punto al Cagliari. Ad aprire le marcature è stato Osimhen e Luvumbo Zito è riuscito a pareggiarla all'ultimo respiro.

Cagliari 1-1 Napoli, il tabellino del match

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello (31' s.t Oristanio; Deiola, Makoumbou; Gaetano (16' s.t Viola), Jankto (16' s.t Zappa), Luvumbo; Lapadula (16' s.t Pavoletti(31' s.t Petagna)). All. Ranieri

Napoli (4-3-3): Meret; Olivera, Juan Jesus, Rrhamani, Mazzocchi (40' s.t Ostigard); Zielinski (34' s.t Cajuste), Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, (28' s.t Politano) Osimhen (40' s.t Simeone), Raspadori (34' s.t Lindstrom). All. Calzona

Marcatori: 21' s.t Osimhen (N), 90' s.t +6 Luvumbo (C)

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino

Ammoniti: 36' p.t Lapadula (C), 3' s.t Luvumbo (C), 23' s.t Nandez (C), 41' s.t Deiola (C), 45' s.t +1 Olivera (N)