CAGLIARI PISACANE LAZIO – Cagliari-Lazio è stata una partita che ha segnato la stagione di entrambe le squadre. Interrogato su quale partita vorrebbe rigiocare, Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, ha parlato dei minuti extratime contro la Lazio: “Clamorosi. E sono stati uno snodo per noi e per loro. Se avessero perso non so se avrebbero centrato quella serie positiva e anche noi abbiamo pagato”, riporta il Corriere dello Sport.

