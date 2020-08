Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI EUSEBIO DI FRANCESCO – Il Cagliari è già pronto a ripartire il prossimo anno, ma per farlo il club ha deciso di interrompere la collaborazione con Walter Zenga. Il club sardo ha da poco ufficializzato il prossimo tecnico che siederà sulla panchina rossoblù.

Il Cagliari riparte da Di Francesco

Un inizio entusiasmante del Cagliari nelle prime giornate di Serie A, aveva proiettato la squadra sarda tra le prime 7 del campionato. Infatti in un primo momento, sembrava che la squadra di Zenga potesse realmente competere per un posto in Europa. Complici alcuni cali di forma e infortuni, la banada rossoblù non è riuscita a proseguire sulla stessa strada e dopo il lockdown c’è stata un altelenarsi di risultati che non hanno convinto la società. Per questo motivo, il Cagliari ha deciso di ripartire con Eusebio Di Francesco, il quale ha risolto il contratto con i doriani a fine 2019. Ora in Sardegna vuole rilanciare la sua carriera.

