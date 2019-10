CAICEDO LITE ECUADOR – Duro botta e risposta tra l’attaccante della Lazio e il presidente della federazione ecuadoriana Francisco Egas. Quest’ultimo infatti, prima della gara con il Rennes, ha rilasciato dichiarazioni che hanno fatto infuriare “La Pantera”. Non si è fatta attendere la risposta di Caicedo che, su Twitter, si è lasciato andare ad un duro sfogo.

La miccia

Il presidente della federazione colombiana aveva detto: “Chi non vuole stare nella Seleciòn non ci starà più. Giocheremo con chi vuole esserci ed è disposto a dare la vita.”

La risposta di Caicedo

Le reazioni dell’attaccante non si sono fatte attendere. Infatti al termine della gara vinta contro il Rennes, Caicedo ha risposto via Twitter alle esternazioni di Egas, commentando: “Tu dai la vita per i tuoi giocatori, presidente? Io ho dato la vita per la nazionale per 15 anni e tu non puoi darmi lezioni. E poi perché punti il dito solo contro alcuni giocatori e non lo fai con altri?”.