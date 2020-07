Tempo di lettura: < 1 minuto

FELIPE CAICEDO LAZIO – Felipe Caicedo è stato più volte protagonista nella Lazio di Inzaghi in questa stagione. Anche nella partita contro il Lecce una sua zampata è risultata decisiva per portare in vantaggio la squadra biancoceleste.

I numeri

Con il gol dell’1-0 siglato al Via del Mare, Caicedo raggiunge quota 9 gol in stagione. Tutti e 9 siglati in campionato. Per il panterone questo è un record, che quest’anno può toccare la doppia cifra, cosa che non gli è ancora riuscita da quando è a Roma.

