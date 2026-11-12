ESCLUSIVA – Caicedo: “La Lazio, Lotito, la rivalità con la Roma, i tifosi: vi racconto tutto”

Al microfono, in esclusiva, di Claudio Troilo

Felipe Caicedo, dal 2017 al 2021 alla Lazio, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai nostri microfoni nella quale si è raccontato a cuore aperto. Dalla sua Lazio, quella dei campioni e di Simone Inzaghi, dei gol al novantesimo, della rete nel derby, dello scudetto sfiorato e poi stoppato dal Covid, a quella attuale. Quella di Rino Gattuso, di un primo posto in classifica insperato a inizio anno, della protesta dei tifosi e del presidente Lotito. Felipe non si è risparmiato, si è concesso con generosità e noi lo ringraziamo. L’amore per questo club e questi colori, anche ora che ha lasciato il calcio giocato, è più vivo che mai. Di seguito, l’intervista esclusiva.

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Le parole di Felipe Caicedo nell’intervista esclusiva a Lazionews.eu

Felipe, senza indugi, partiamo dalla Lazio attuale. Te l’aspettavi così forte?

“No, sinceramente non me l’aspettavo cosi forte anche se ero fiducioso. Le basi per far bene c’erano, Mandas, Sutalo, Diogo Leite, Taylor, Nuno, Zaccagni, Isaksen…la base era buona. Altri giocatori poco valorizzati l’anno scorso si sono rivelati ottimi giocatori come Belahyane o Noslin, insomma la squadra si capiva che poteva far bene”.

Tu sei stato allenato anche da Simone Inzaghi, rivedi delle somiglianze tra lui e mister Gattuso?

“Sì, vedo delle analogie. Entrambi ex calciatori, da fuori sembra che anche Gattuso come Simone sia riuscito a creare un bel gruppo coeso e a portarli tutti dalla sua parte. Dalle interviste dei giocatori si vede che danno il 101% per lui, come facevamo noi con Simone”.

Pensi che la Lazio possa restare in alto e lottare per lo scudetto?

“Dopo aver incontrato squadre come Milan, Juventus e Napoli, penso che la squadra possa lottare per rimanere nelle zone alte della classifica. Per lo scudetto non lo so, vedo altre squadre più attrezzate come per esempio l’Inter, ma si è creato un clima magico e sognare non costa nulla”.

Ti aspettavi un rendimento così alto di giocatori che lo scorso anno avevano avuto poco spazio (Noslin, Belahyane, Mandas ecc)?

“Francamente sì, mi aspettavo un rendimento sicuramente più alto rispetto allo scorso anno. Si vedeva che erano buoni giocatori, a volte serve solo dargli fiducia e possibilità di esprimersi liberamente in campo”.

Il 13 dicembre si giocherà il derby e sarà un derby d’alta quota: che partita sarà?

“Sarà un derby d’alta classifica, per cuori forti. Ci si gioca tanto, lo stadio sarà pieno, avrei voluto giocarlo e mi piacerebbe vederlo dal vivo. Sarà sicuramente una grande partita tra due belle squadre che stanno facendo veramente bene”.

Quanto sentivi da calciatore, e quanto senti ancora, la sfida con la Roma?

“La sentivo molto, non è una partita come le altre, lo si capiva appena uscivano le date del derby. Il mio amico fisioterapista della Lazio, poi, me lo faceva capire perché mi parlava solo del derby. Per me è stato un sogno realizzare anche un gol che non dimenticherò mai; sono rimasto tifoso della Lazio per cui anche adesso lo aspetto e vivo con ansia”.

Pensi che ci possa essere una lotta fino alla fine con i giallorossi per il titolo?

“Non lo so, è difficile da dire. Non dimentichiamoci dell’Inter che anche per quest’anno, nonostante gli addii di Acerbi e De Vrji, mi sembra nettamente favorita”.

Che idea ti sei fatto della protesta dei tifosi? La sostieni?

“Sulla protesta dei tifosi non ho molto da dire stando lontano da Roma. Avranno sicuramente i loro motivi e va rispettata, ma a me chiaramente piacerebbe che tutto si risolvesse perché in questo momento la squadra ha bisogno di loro e loro possono dare la spinta decisiva per sognare”.

Pensi che il presidente Lotito abbia fatto degli errori?

“Non lo so, penso ovviamente che se ci si trova in questa situazione di rottura degli errori possono essere stati fatti, ma l’importante è fare tutti un passo in avanti per risolvere questa situazione. Bisogna trovare un compromesso, un punto d’incontro tra le parti”.

Tu sei stato quattro stagioni alla Lazio, dal 2017 al 2021. Qual è il ricordo più bello che porti con te di quegli anni?

“I ricordi sono tanti. Anche il primo anno, che è stato molto complicato, mi é servito. Poi come non ricordare tutti i gol fatti oltre il novantesimo minuto, la famosa “zona Caicedo”. Il gol al derby, quelli alla Juventus…eravamo davvero un grande gruppo e mi sono rimaste tante amicizie”.

Sei amatissimo dai tifosi, che rapporto hai mantenuto con loro?

“Coi tifosi ho mantenuto un grande rapporto d’amore, me lo dimostrano sui social e me lo hanno dimostrato quando sono tornato a salutarli allo stadio. Il loro abbraccio mi ha fatto venire i brividi, è un ricordo che porterò sempre con me”.

Chiudiamo con una domanda che scava nel tuo privato: cosa stai facendo dopo il ritiro?

“Adesso mi tengo sempre in forma, ho iniziato una carriera da imprenditore in vari settori e soprattutto seguo giovani calciatori. Qui in Equador c’è una generazione di giovani calciatori davvero importanti: i nuovi Pacho, Hincapie, Moises, Caicedo…ne ho diversi ,davvero bravi. Anzi, ti dirò, mi piacerebbe un giorno portarli alla Lazio, mai dire mai”.

Grazie per la chiacchierata Felipe, alla prossima!

“A te, e sempre forza Lazio!”.

di Claudio Troilo

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