CALCIOMERCATO LAZIO CAICEDO – Nessun passo avanti per Caicedo, anzi: il rinnovo con la Lazio pare essere sempre più distante. A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport, secondo cui l’attaccante al momento ha rifiutato le condizioni proposte dalla società per il prolungamento contrattuale. A questo punto l’ex Espanyol può restare a scadenza oppure essere ceduto, consentendo a Lotito di monetizzare con una grande plusvalenza.

Le richieste

Caicedo chiede un triennale, con un ingaggio di circa 3-3,5 milioni a fronte di quelli attualmente percepiti (1,8 milioni). Una richiesta considerata troppo elevata dal club capitolino, che nonostante la stima nei confronti dell’ecuadoriano, lo considera il terzo attaccante dietro Immobile e Correa. Non è escluso che il calciatore possa firmare in questi 15 giorni di mercato rimasti: decisivo, anche in questo caso, potrebbe essere il pressing di Inzaghi.