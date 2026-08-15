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Caicedo e l’omaggio a Immobile: “Lunga vita al Re” (FT)
Ciro Immobile ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato e, tra i vari messaggi di omaggio arrivati all’ex centravanti biancoceleste, c’è anche quello di Caicedo, suo ex compagno di reparto alla Lazio.
Leggi anche: “La mia Lazio”: il ringraziamento da brividi di Immobile al club biancoceleste
L’omaggio di Caicedo a Immobile dopo l’annuncio del ritiro
“Lunga vita al Re”, queste le parole dell’ex Lazio per omaggiare il grande Ciro Immobile.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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