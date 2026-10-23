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La lazialità di Caicedo: ecco l’omaggio social a Veron
Sebastian Veròn, si legge nei portali argentini, ha spostato i suoi impegni per raggiungere l’Estudiantes – squadra di cui è patron – a Rio De Janeiro in vista di una sfida importantissima contro il Flamengo valida per il ritorno delle semifinali della Copa Libertadores. L’ex Lazio ha ricevuto complimenti per il gesto, non scontato. Si è aggiunto al coro anche Felipe Caicedo che, con un post su X, ha voluto incensare l’ex calciatore. “Laziale” è il messaggio scritto dall’attaccante.
Laziale— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) October 23, 2026
Leggi anche: Prandi: “Laziali sempre, complici mai. Olimpico vuoto, poi a Reggio in 6mila”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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