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La lazialità di Caicedo: ecco l’omaggio social a Veron

Published

2 ore ago

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Caicedo omaggio social Veron

Sebastian Veròn, si legge nei portali argentini, ha spostato i suoi impegni per raggiungere l’Estudiantes – squadra di cui è patron – a Rio De Janeiro in vista di una sfida importantissima contro il Flamengo valida per il ritorno delle semifinali della Copa Libertadores. L’ex Lazio ha ricevuto complimenti per il gesto, non scontato. Si è aggiunto al coro anche Felipe Caicedo che, con un post su X, ha voluto incensare l’ex calciatore. “Laziale” è il messaggio scritto dall’attaccante. 

Leggi anche: Prandi: “Laziali sempre, complici mai. Olimpico vuoto, poi a Reggio in 6mila”

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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