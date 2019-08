CAICEDO RINNOVO LAZIO – Accordo raggiunto, o quasi. Felipe Caicedo rimarrà alla corte di Inzaghi almeno per altri due anni. Il pressing del tecnico biancoceleste e di Tare negli ultimi giorni, infatti, ha portato i suoi frutti. L’attaccante, intanto, è partito per Genova con la squadra ed è pronto a scendere in campo.

RINNOVO – Inizialmente sembrava dovesse andare via, invece resterà alla Lazio. Come riportato tra le colonne del Corriere dello Sport, la chiave di svolta dell’operazione di rinnovo è legata alla durata del nuovo contratto. In partenza, l’offerta della società era di un solo anno, mentre la decisione di arrivare a due, con scadenza 2022, ha convinto la Pantera a rimanere. L’ingaggio verrà chiaramente ritoccato, con effetto immediato. Si parla di 2 milioni di euro più i bonus a stagione, leggermente di meno rispetto a quanto chiesto da Caicedo, che però è felice di aver strappato un anno in più di contratto.