Caicedo risponde ad Adekanye: “L’ho buttato nella cesta con i panni sporchi”

Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio molto amato dal popolo biancoceleste, su X ha risposto alle parole di Adekanye che aveva parlato di una rissa a Formello proprio con l’attaccante venezuelano.

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La risposta di Caicedo alle parole di Adekanye

Queste le parole di Adekanye: “Alla Lazio Caicedo mi fece un duro intervento che non aveva alcun senso. Mi sono rialzato e gli ho chiesto: ‘Cosa stai facendo?’. Lui ha risposto: ‘E tu chi sei? Perché parli?’. Poi mi ha dato uno schiaffo in faccia. E io gliel’ho restituito subito”, ha dichiarato. Su X, proprio Caicedo ha risposto a queste parole: “L’ho messo nella cesta con i panni sporchi”, ha commentato.

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