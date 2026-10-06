NOTIZIE
Caicedo risponde ad Adekanye: “L’ho buttato nella cesta con i panni sporchi”
Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio molto amato dal popolo biancoceleste, su X ha risposto alle parole di Adekanye che aveva parlato di una rissa a Formello proprio con l’attaccante venezuelano.
Leggi anche: La Lazio ha preso il volo e vuole restare in vetta: il Monza è un’occasione d’oro
La risposta di Caicedo alle parole di Adekanye
Queste le parole di Adekanye: “Alla Lazio Caicedo mi fece un duro intervento che non aveva alcun senso. Mi sono rialzato e gli ho chiesto: ‘Cosa stai facendo?’. Lui ha risposto: ‘E tu chi sei? Perché parli?’. Poi mi ha dato uno schiaffo in faccia. E io gliel’ho restituito subito”, ha dichiarato. Su X, proprio Caicedo ha risposto a queste parole: “L’ho messo nella cesta con i panni sporchi”, ha commentato.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Marusic, a breve in gruppo: si punta il Monza ma con prudenza
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Rovella verso il recupero: previsto un provino prima del Monza
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Ottimismo Cancellieri, il pieno recupero è alle porte
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Vicino il Sutalo bis: chi è il giovane Aleksej in arrivo a Formello