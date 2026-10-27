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Caicedo sfotte un romanista: “Io 8 gol in carriera? Uno anche contro la vostra squadretta”
Felipe Caicedo, su X, ripostando un video della Lazio nel quale si vede lui fare gol contro il Sassuolo, ha risposto al commento di un tifoso della Roma che lo prendeva in giro, a suo dire, per i pochi gol in carriera fatti dall’ex centravanti biancoceleste: la risposta è stata magistrale.
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Caicedo risponde a un tifoso della Roma e lo sfotte
“Ma 8 gol in carriera , finché non decidevo io ahahajajaajajaj”, scrive il romanista. Poi la risposta di Caicedo: “Pensaci un po’: di quegli 8, ne ho segnato uno contro la vostra squadretta; immagina quanto dovete essere scarsi“.
Hasta que no lo decidía yo..— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) October 26, 2026
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|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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