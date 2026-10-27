Connect with us

NOTIZIE

Caicedo sfotte un romanista: “Io 8 gol in carriera? Uno anche contro la vostra squadretta”

Published

2 ore ago

on

Caicedo risposta tifoso Roma social

Felipe Caicedo, su X, ripostando un video della Lazio nel quale si vede lui fare gol contro il Sassuolo, ha risposto al commento di un tifoso della Roma che lo prendeva in giro, a suo dire, per i pochi gol in carriera fatti dall’ex centravanti biancoceleste: la risposta è stata magistrale.

Leggi anche: L’Inter su Floriani Mussolini, in estate l’assalto nerazzurro

Caicedo risponde a un tifoso della Roma e lo sfotte

“Ma 8 gol in carriera , finché non decidevo io ahahajajaajajaj”, scrive il romanista. Poi la risposta di Caicedo: “Pensaci un po’: di quegli 8, ne ho segnato uno contro la vostra squadretta; immagina quanto dovete essere scarsi“.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
2-1
Finale
Parma
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 22 8
2 LAZIO 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI