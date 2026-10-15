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Il Real vince in rimonta e Caicedo sfotte la Roma: “Gooool ahahahaha”

Published

16 minuti ago

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Caicedo Roma Real Madrid sfottò

Il Real Madrid di José Mourinho ha vinto in rimonta contro la Roma segnando ben tre reti nell’arco di otto minuti, e tutte su calcio d’angolo; 3-4 il risultato finale, con l’ex Lazio Felipe Caicedo che su X ha sfottuto i giallorossi.

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Lo sfottò di Caicedo alla Roma dopo la sconfitta con il Real Madrid

“Goooooolllllll hahahah #RealMadrid #roma”. Questo il tweet serafico di Felipe Caicedo, ex attaccante biancoceleste rimasto nel cuore di tutti i laziali.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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9 Frosinone 10 6
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