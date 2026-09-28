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Caicedo saluta Patric nel giorno dell’addio: “Mio fratello”

Published

2 ore ago

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Caicedo saluto Patric social

Anche Felipe Caicedo si è voluto aggiungere al treno di ex laziali che ha voluto mandare un pensiero a Patric nel giorno dell’addio al club: questo è il suo messaggio comparso sui social.

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Il saluto di Caicedo a Patric: spunta il messaggio sui social

“Gaba mio piccolo fratello” ha scritto il Panterone ricondividendo il video utilizzato dalla Lazio per salutare il difensore spagnolo. I due hanno avuto il piacere di giocare insieme in alcune delle Lazio più forti e competitive dell’era Lotito e questo ha lasciato un solco profondo nel cuore dei due che ancora oggi, nonostante siano diversi anni che non giocano più insieme, sono profondamente legati.

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