NOTIZIE
Caicedo saluta Patric nel giorno dell’addio: “Mio fratello”
Anche Felipe Caicedo si è voluto aggiungere al treno di ex laziali che ha voluto mandare un pensiero a Patric nel giorno dell’addio al club: questo è il suo messaggio comparso sui social.
LEGGI ANCHE: Patric lascia la Lazio, il messaggio della fidanzata: “Per sempre Laziali” (FOTO)
Il saluto di Caicedo a Patric: spunta il messaggio sui social
“Gaba mio piccolo fratello” ha scritto il Panterone ricondividendo il video utilizzato dalla Lazio per salutare il difensore spagnolo. I due hanno avuto il piacere di giocare insieme in alcune delle Lazio più forti e competitive dell’era Lotito e questo ha lasciato un solco profondo nel cuore dei due che ancora oggi, nonostante siano diversi anni che non giocano più insieme, sono profondamente legati.
Gaba mi hno pequeño 🫶🏽🩵 https://t.co/rJkNJC9Qn2— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) September 28, 2026
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Icardi, il Napoli lo ha snobbato in estate
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Infortunio Marusic, slitta il rientro del montenegrino
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Infortunio Rovella, notizie non confortanti dagli esami strumentali: le ultime
-
INFORTUNATI9 ore ago
Dele-Bashiru scalpita, Gattuso svela quanto tornerà