Caicedo non perde occasione per festeggiare i successi della sua Lazio: sui social il Panterone ha esultato anche dopo la vittoria con il Lecce.

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Di Lazio ci si ammala inguaribilmente e Caicedo lo sa bene. Ancora oggi l’ex attaccante biancoceleste è molto affezionato e chi lo segue sui social lo sa bene. Su X, infatti, ha al termine del match vinto con il Lecce ha voluto condividere questo pensiero: “Siamo una squadra forte. Grazie mister e grazie ragazzi”.

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