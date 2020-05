Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CAICEDO – Se il campionato dovesse riprendere si giocherebbe, quasi sicuramente, una partita ogni 3-4 giorni. Un impegno fisico importante per i calciatori e per la squadre conterà avere anche rosa lunga e di qualità. E tra gli uomini che hanno dimostrato di essere delle “riserve” di qualità c’è sicuramente Felipe Caicedo, vero e proprio top player della Lazio dalla panchina. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante biancoceleste si piazza al secondo posto del podio tra gli attaccanti non titolari.

Lazio, Caicedo sul podio degli attaccanti non titolari

Il Panterone, con 8 gol in 867 minuti e 21 presenze, e con una media di una rete ogni 108 minuti, è sul secondo gradino del podio di questa speciale classifica. L’attaccante della Lazio è alle spalle solamente di Luis Muriel che con l’Atalanta ha totalizzato 13 gol in 914 minuti; una media di una marcatura ogni 70′. A completare il podio c’è poi Cornelius del Parma. Caicedo si propone quindi come alternativa offensiva di lusso per Simone Inzaghi, anche se ha dimostrato di avere un ottimo impatto anche partendo da titolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.