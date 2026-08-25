Caicedo dalla parte dei tifosi: la trasfera a Bologna è da “brividi” (VIDEO)

L’ex attaccante Felipe Caicedo anche dopo essere andato via da Roma è rimasto uno dei tifosi più sfegatati della Lazio e non perde occasione per omaggiare l’intero popolo biancoceleste: questa volta lo ha fatto in occasione della trasferta di Bologna.

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I tifosi della Lazio in trasferta a Bologna, l’omaggio di Caicedo

Al bomber ecuadoriano è bastato scrivere una sola parola: “Brividi”. Così Caicedo ha reso omaggio ai tifosi che si sono recati al Dall’Ara per la prima trasferta di campionato. Il popolo laziale seguirà il club lontano da casa ma non all’Olimpico. Sarà infatti molto diversa l’atmosfera in vista della prima casalinga contro il Genoa di domenica prossima.

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