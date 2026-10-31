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L’Udinese crolla contro la Roma e Caicedo punge: “Ma ‘sto portiere?” (FOTO)

Published

4 ore ago

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Caicedo Udinese Roma social

Altro colpo in punta di fioretto da parte di Felipe Caicedo che, buon tifoso della Lazio, non ha potuto fare a meno di scherzare sulla partita della Roma: il giallorossi hanno dominato contro l’Udinese ma il portiere dei friulani pare non abbia convinto il Panterone.

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Caicedo punge dopo Udinese Roma: il commento social

Non il miglior periodo per l’Udinese di Runjaic e non la migliore serata per il portiere Okoye che in qualche occasione avrebbe probabilmente potuto fare di più. Chi se n’è accorto è stato Caicedo che sui social ha scritto così: “Ma sto portiere…”. Insomma, non se ne voglia il nigeriano ma contro i giallorossi non è stato proprio il migliore in campo.

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