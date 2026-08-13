Calabresi: “Frattesi? C’è vita sul pianeta Lazio. Icardi me lo prendo”

Lazio protagonista del mercato in questo momento dopo che ai biancocelesti sono stati accostati i nomi di Davide Frattesi e Mauro Icardi, due profili importanti secondo il giornalista Marco Calabresi di DAZN: ecco la sua intervista per Radio Laziale.

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Le parole di Calabresi nell’intervista su Frattesi e Icardi

“Frattesi è un colpo inaspettato. Fa capire che c’è vita sul pianeta Lazio. Le parole di Gattuso sono state molto chiare: la squadra va completata. Arriva un giocatore di un reparto che per lui non è una priorità, ma porta la Lazio ad avere un signor centrocampo”.

Calabresi sul calciomercato della Lazio

“La priorità della Lazio secondo me è il centravanti, più che il difensore. Vediamo come si evolverà la situazione Romagnoli. Provstgaard nella sua miglior versione ha fatto vedere qualcosa di importante. La Lazio deve fare gol perché così si vincono le partite. L’anno scorso la Lazio ha avuto un problema offensivo, nonostante abbia esterni importanti per una squadra di metà classifica. L’obiettivo principale dev’essere il centravanti, fermo restando che va preso un giocatore anche in difesa”.

Calabresi su Icardi

“Non ho informazioni su Icardi, ma mi fido di chi fa questo lavoro. Non vedo l’età come un problema. Se in condizione a 33 anni può ancora dare il suo contributo. Se l’alternativa è Pinamonti o altri giocatori di questo tipo, vado a prendere Icardi. Farei un investimento sul presente”.

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