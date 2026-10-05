Giovane calciatore della Lazio vittima di un pestaggio

Federico Ciucci, calciatore diciottenne tesserato con la Lazio, è stato picchiato da un branco di ragazzi al termine della festa per un diciottesimo compleanno: la ricostruzione.

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Un giovane calciatore della Lazio è stato vittima di un pestaggio.

Secondo quanto ricostruito da RomaToday, nella notte fra venerdì e sabato 3 ottobre in viale Tiziano, all’altezza del civico 37, Federico Ciucci, calciatore tesserato con la Lazio è stato vittima di un pestaggio.

Il ragazzo era a bordo di un pullman privato insieme ad alcuni amici, di ritorno da un diciottesimo compleanno ai Castelli Romani. Durante il tragitto sarebbe scoppiata un’accesa discussione con pesanti offese rivolte ad una ragazza. Ciucci sarebbe intervenuto per difenderla, ma tre suoi coetanei avrebbero reagito prendendolo a pugni sul volto per poi fuggire.

Il giovane è stato trasportato al policlinico Gemelli dall’Ares 118 in codice rosso. I medici in ospedale hanno riscontrato la rottura del setto nasale, dimettendolo con una prognosi di 30 giorni. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare i tre autori del pestaggio.

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