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Da Tavares a Mandas e Isaksen: quanti incroci tra laziali in Nazionale!
Una Lazio sempre più “InterLazionale” quella che si vedrà in giro in queste due settimane dedicate alla Nazionali; tanti gli incroci tra biancocelesti con le rispettive nazioni e ben otto i convocati laziali con le rispettive selezioni.
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Tutti gli incroci dei laziali con le rispettive Nazionali
Ben 8 i nazionali in giro per l’Europa, Formello (semi) sguarnito per le prossime tre settimane e una Lazio che si tinge sempre più di internazionale. Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, sono tanti gli incroci in Nazionale che coinvolgono i calciatori biancocelesti. La Danimarca ha convocato due laziali, Provstgaard e Isaksen, con il primo che marcherà Haaland nella sfida con la Norvegia, per poi sfidare il Galles (27 settembre e 4 ottobre) e il Portogallo il 1 ottobre.
Incrocio con Nuno Tavares, quindi, che in più giocherà sempre contro il Galles (24 settembre) e la Norvegia (27 settembre e 4 ottobre). Sono le medesime date di Taylor e Mandas. L’olandese sfiderà la Germania, Serbia (due volte) e la Grecia. La sfida contro il greco avverrà il primo di ottobre, che con la sua Nazionale fa parte del Gruppo B di Nations, stesso raggruppamento del compagno olandese. Christos sfiderà domani, 24 settembre, la Serbia, per poi scontrarsi due volte con la Germania.
Frattesi con l’Italia, poi Sutalo e Gudmundsson con Croazia e Islanda
Per quanto riguarda Frattesi, unico laziale convocato da Mancini con l’Italia, si partirà con la sfida al Belgio di venerdì 25 settembre, per poi scontrarsi con Turchia e Francia, rispettivamente 28 settembre e 5 ottobre. Scatteranno invece sabato gli impegni di Josip Sutalo e Albert Gudmundsson.
Per quanto riguarda il primo, sfida alla Repubblica Ceca il 26 settembre, per poi sfidare la Spagna 29 settembre e 6 ottobre e l’Inghilterra il 3 ottobre. Più soft, di contro, il calendario dell’ex Fiorentina che si trova nel raggruppamento C di Nations: sfida all’Estonia il 6 ottobre, Lussemburgo il 29 settembre e la Bulgaria il 3 ottobre.
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