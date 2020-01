Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CALCIOMERCATO JALLOW – Manca poco alla chiusura del calciomercato e per la Lazio ci sono ancora situazione in ballo, sia in entrata che in uscita. Come noto Tare e Lotito lavorano bene a ridosso del termine ultimo per concludere operazioni e chissà che anche stavolta non vedremo dei colpi in extremis.

Le situazioni di Jallow, Casasola e Berisha

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio vorrebbe stringere per Jallow. L’attaccante gambiano, in forza attualmente alla Salernitana, avrebbe ricevuto offerte importanti dall’Egitto che permetterebbero a Lotito di ottenere un’ottima plusvalenza. Il patron biancoceleste vorrebbe però portarlo a Roma per dare ad Inzaghi un’alternativa in più nel reparto offensivo. Nel frattempo Ventura lo utilizza poco e lui aspetta una chiamata da Formello. In uscita invece qualcosa si muove per Casasola sul quale c’è l’interesse del Crotone che lo prenderebbe in prestito ed eventualmente lo riscatterebbe in caso di promozione in Serie A. Queste due trattative sono ben avviate e le prossime ore saranno decisive. La situazione più incerta è quella di Valon Berisha, Brescia e Genoa lo vorrebbero in prestito ma tutto è bloccato dal suo ingaggio mentre lui sogna un ritorno al Salisburgo.

