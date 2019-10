LAZIO VAZQUEZ MADRID – Dopo la pausa per la nazionali è tornato il momento di pensare ai club. Tra le big europee la squadra con maggiori difficoltà, è il Real Madrid di Zidane. Con la squadra prima in Liga, ma ultima nel girone di Champions, con la qualificazione che inizia ad essere in pericolo, l’allenatore francese cerca soluzioni e rimedi, partendo dalle cessioni degli inutilizzati.

Cresciuto nei “blancos”

Una delle partenze sicure in casa “merengues”, come riporta Don Balon, è quella di Lucas Vazquez. Il talento spagnolo, cresciuto nelle giovanili del club madrileno, sembra in procinto di lasciare la capitale iberica visto i pochi scampoli di partita giocati fino ad ora. Su di lui gli occhi della Lazio pronta a sborsare la cifra di 20 milioni per superare la concorrenza di Valencia, Siviglia, Betis, Everton, Wolverhampton, Napoli, Roma, Milan, Schalke 04 e Bayer Leverkusen.