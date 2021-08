Calciomercato, Correa conteso tra Inter ed Everton: tutti i dettagli

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

CORREA LAZIO MERCATO – La Lazio continua ad aspettare l’offerta giusta per liberare Joacquìn Correa. Come riporta il Corriere dello Sport, le uniche squadre interessate all’attaccante argentino al momento sembrano essere Inter ed Everton. Il giocatore accetterebbe volentieri il trasferimento a Milano ma non dipende solo da lui, toccherà alla società nerazzurra presentare un’offerta soddisfacente alla dirigenza della Lazio.

Il futuro del Tucu tra Milano e la Premier

Nei giorni scorsi l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha avuto modo di incontrare l’agente di Correa Alessandro Lucci. Al momento l’Inter sembra essersi spostata su Marcus Thuram per motivi legati al prezzo ma se le condizioni dovessero cambiare i nerazzurri tornerebbero alla carica su Correa, con la speranza che Lotito sia disposto ad abbassare il prezzo del cartellino negli ultimi giorni di mercato. Se l’Inter rimane alla finestra per il numero 11 biancoceleste, l‘Everton sarebbe pronto ad accontentare le richieste della Lazio. Gli inglesi avrebbero offerto 35 milioni alla Lazio e 5 milioni netti di ingaggio al giocatore, l’argentino continua ad aspettare l’Inter ma il tempo stringe sempre di più, se il rilancio nerazzurro non dovesse arrivare la trattativa con l’Everton potrebbe decollare in tempi molto brevi.