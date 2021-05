Calciomercato, Di Marzio: “In caso di addio di Inzaghi, Lazio forte su…”

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO – Il valzer delle panchine non è mai stato tanto rovente. In giornata Antonio Conte e l’Inter si sono detti consensualmente addio. I nerazzurri, a caccia di un sostituto, avrebbero sondato il terreno per Simone Inzaghi. Come riportato da Gianluca Di Marzio, in caso di mancato rinnovo la Lazio punterebbe decisa su Walter Mazzarri. Rimane in piedi la pista che conduce a Sinisa Mihajlovic.