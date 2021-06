Calciomercato, Fares in uscita: Torino interessato

- Advertisement -

LAZIO CALCIOMERCATO TORINO FARES – Dopo alcuni colpi in entrata come Kostic, molto vicino, e la trattativa per Hysaj, è tempo di cessioni in casa Lazio. L’indiziato numero uno, al momento, sembra essere Fares: arrivato la scorsa estate dalla SPAL per circa 11 milioni di euro, ha reso molto meno di quel che ci si aspettava. Con l’arrivo di Sarri, l’esterno sarebbe da considerare, di fatto, un esubero, vista anche la sua scarsa adattabilità al modulo.

Il Torino pronto all’offerta

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Alfredo Pedullà, nelle ultime ore il Torino, alla ricerca di un esterno per Juric, avrebbe avanzato più di un semplice sondaggio per Mohamed Fares. I granata potrebbero accontentare le richieste della Lazio per l’ex Verona e SPAL, arrivando ad offrire una cifra vicino agli 8 milioni di euro, un bottino sicuramente importante da poter reinvestire sul mercato in entrata.