LAZIO CALCIOMERCATO AKGUN – Accostato per più volte alla Lazio negli ultimi mesi, Yunus Akgun, talento classe 2000 del Galatasaray, ha rinnovato con il club turco.

Akgun, fine del tira e molla

La Lazio aveva sempre smentito l’interesse per il calciatore ma negli ultimi tempi il ragazzo era finito ai margini della rosa e tutto faceva pensare ad un‘intesa trovata con il club biancoceleste. Non c’era niente di vero, è arrivato il rinnovo con il Galatasary e l’avventura di Akgun continuerà in Turchia. Dunque per ora niente Lazio nel suo futuro.