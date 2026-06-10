Lazio Women, è la fine di un ciclo? Tante big pronte all’addio

Nella sua edizione odierna Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulle giocatrici della Lazio Women che potrebbero salutare durante la sessione di calciomercato estiva.

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Addii pesanti in casa Lazio Women

Per il quotidiano potrebbe essere il momento dei saluti specialmente per alcune big come Martina Piemonte e Clarisse Le Bihan. Entrambe sono infatti in scadenza di contratto e salvo sorprese se ne andranno a parametro zero. Una sorte simile potrebbe toccare anche a Elisabetta Oliviero che però ha ancora un anno di contratto. Quest’ultima sarebbe nel mirino della Roma. Sarà invece riscattata dall’Inter Sara Durante.

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