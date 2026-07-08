CALCIOMERCATO LAZIO
Si scalda il calciomercato delle Under: i movimenti in entrata e uscita
Il calciomercato sta regalando alle formazioni giovanili della Lazio numerosi volti nuovi, ma anche addii. Giovani di età diverse che per la prima volta varcheranno i cancelli di Formello, e ragazzi che se lo chiudono alle spalle (forse) per l’ultima volta.
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Il calciomercato delle giovanili della Lazio entra nel vivo: gli acquisti
Come riportato dalla Gazzetta Regionale, le Under della Lazio si sono arricchiti di 5 calciatori nuovi. Arriva dalla Fiorentina il terzino sinistro classe 2009 Andrea Ansideri, con presenze in azzurro ai tempi della Nazionale Under 15. Insieme a lui, si unisce all’Under 18, anche Claudio Zero, attaccante colombiano del Genoa campione d’Italia da sedici gol in stagione. Dalla Vigor Perconti arriva il classe 2010 Mirko Maglione, dalla Tor Tre Teste il del terzino Davide Monforti (nato nel 2012), dall’Olympia Ovidiana Sulmona l’attaccante classe 2013 Moussa Kone.
Le uscite
Saluta Flavio Sestilli, attaccante classe 2013 che, seguendo le orme di Pampinella e Ruggeri, si trasferisce alla Roma. Dalla Primavera si è svincolato il 2006 Cristian Cuzzarella, approdato alla Casarano Calcio.
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