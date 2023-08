LIVE: all'Hilton di Roma per gli ultimi 2 giorni di calciomercato

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LN HILTON ROMA - Il calciomercato sta ormai giungendo al termine dopo una sessione molto intensa. Anche quest'anno l'evento di chiusura sarà ospitato anche a Roma, all'Hilton zona Rome EUR. Noi di Lazionews.eu ci saremo, per raccontarvi in diretta tutte le trattative che, tra 31 agosto e 1 settembre 2023 potrebbero trasformare ancora le rose delle squadre di Serie A

Calciomercato: segui la diretta di Lazionews.eu dall'Hilton di Roma

Il comunicato ufficiale di ADICOSP, Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi

"Il 31 agosto e 1 settembre 2023 Roma vedrà riuniti direttori sportivi, agenti e collaboratori sportivi all’Hotel Hilton Rome Eur La Lama in viale Europa 287, per dar vita agli ultimi „colpi di mercato“ della sessione ufficiale estiva.

Prosegue con la chiusura estiva l’edizione romana del calciomercato. La prima edizione è andata molto bene, in questa seconda, l’obiettivo è di continuare con una crescita in termini di contenuti, perché siamo convinti che la chiusura del calciomercato debba diventare un accentratore e catalizzatore di nuove idee e allo stesso tempo saper coinvolgere un target sempre più importante e integrato. Oramai le sessioni finali di calciomercato non sono solo l’occasione per la compravendita di calciatori ma anche e soprattutto un momento di confronto, di riflessione e di aggiornamento su temi fondamentali del mondo del calcio. Sono stati invitati nei vari workshop il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente FIGC Gabriele Gravina, il Presidente AIC Umberto Calcagno, la Vice Presidente Vicario CONI Silvia SALIS, oltre a esponenti politici, operatori di mercato e professionisti del settore".