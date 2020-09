Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – La Lazio procede il suo percorso in vista dell’esordio in campionato contro il Cagliari di Di Francesco. Per questo motivo oggi i biancocelesti, per volontà di Simone Inzaghi hanno svolto un test in famiglia per mettere minuti nelle gambe. Vediamo nel dettaglio tutte le news di oggi.

Il mondo Lazio

In casa Lazio è tutto pronto per la partita contro il Cagliari. Inzaghi, che per la gara dovrà fare a meno di Luiz Felipe, ha scelto anche il terzo portiere che sarà Marco Alia. Contro i rossoblù scenderà in campo, al fianco di Ciro Immobile, Correa che è alla ricerca del riscatto. Per quanto riguarda il calciomercato, in uscita Bastos ha rifiutato l’Al Shabab, mentre Falbo sembra diretto alla Viterbese. In entrata, invece, manca davvero poco per l’arrivo di Hoedt. Oggi la società biancoceleste ha ricordato Gabriele Sandri, che avrebbe compiuto 39 anni e ha consegnato i diplomi della Lazio Academy.

Le altre parole di oggi

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sta lavorando per una riapertura graduale degli impianti sportivi mentre Sileri ritiene che all’Olimpico potrebbero entrare circa 20.000 persone. Tutto dipenderà dall’andamento del Covid-19. In vista del prossimo match di Serie A, l’AIA ha diposto un minuto di silenzio per la morte dell’arbitro De Santis. In casa Roma tiene ancora testa il caso Diawara mentre è tornato a parlare l’agente di Kumbulla. Anche la situazione legata a Suarez fa discutere, mentre la Juve ha ufficializzato l’acquisto di Morata. Tra gli ex laziali, festeggia oggi il compleanno Felipe Anderson.

