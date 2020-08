Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO BARCELLONA IMMOBILE – La stagione 2019-2020 ha visto Ciro Immobile come assoluto protagonista. Il bomber laziale ha vinto la Scarpa d’Oro, superando attaccanti del calibro di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski. In Italia ha segnato a raffica raggiungendo il record di gol realizzati in un solo campionato (36) di Gonzalo Higuain. Come riporta La Gazzetta dello Sport, al Barcellona non sono sfuggite le ottime prestazioni del centravanti napoletano e sta pensando a lui come sostituto di Luis Suarez. In casa blaugrana è in atto una rivoluzione. In panchina è arrivato Koeman e Messi è prossimo all’addio. L’attaccante capitolino potrebbe essere l’uomo giusto da cui far ripartire il progetto catalano. Immobile vuole restare alla Lazio, ma le difficoltà a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto potrebbero spingerlo a cambiare aria. I tifosi biancocelesti si augurano di continuare ad esultare per i gol del proprio bomber.

