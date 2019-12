Tempo di lettura: < 1 minuto

VIGNATO CALCIOMERCATO BOLOGNA – Mancano solo le firme, poi Emanuel Vignato sarà un nuovo giocatore del Bologna. Il classe 2000 del Chievo era stato avvicinato anche alla Lazio senza però trovare conferme. Vignato era in scadenza a giugno, ma la riconoscenza verso il Chievo hanno portato il suo entourage a trovare una soluzione. Il calciatore approda in rossoblu per circa due milioni di euro.