Calciomercato, il borsino degli esterni da Brandt ad un giovane italiano

CALCIOMERCATO LAZIO BRANDT ORSOLINI – Indiscerzioni ormai quotidiane riferiscono di un Igli Tare alacremente impegnato alla caccia di ali, esterni e trequartisti in grado di adattarsi alle idee tattiche di mister Sarri. Il passaggio al 4-3-3 – anche se sarà possibile, in determinati frangenti, proporre anche un 4-3-1-2 – obbliga dirigenza e staff tecnico a trovare i profili giusti per un certo tipo di calcio. Negli ultimi giorni sono stati passati in rassegna tanti nomi. Alcuni sono stati già depennati dalla lista. Altri sono difficili da raggiungere. Altri ancora sperano di legarsi il prima possibile al nostro mister. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione.

Calciomercato Lazio, da Brandt ad Orsolini il casting è aperto

Il primo nome fatto da Sarri è quello di Julian Brandt, ex enfant prodige del calcio tedesco. Il trequartista del Dortmund, per il quale servono non meno di 20 milioni, rappresenterebbe il fiore al’occhiello della campagna acquisti biancoceleste. Brandt occuperebbe il ruolo di esterno alto nel 4-3-3. L’affare resta difficile anche a a causa dell’ingaggio del calciatore, pari ad oltre 3,5 milioni annui. In ogni caso una trattativa vera e propria potrebbe essere intavolata solo dopo l’eventuale cessione di Correa, l’unico grazie al quale la Lazio potrebbe fare cassa. Il secondo nome, molto più alla portata ma comunque destinato ad occupare la corsia di destra, è quello di José Maria Callejon, un fedelissimo di Sarri. Il giocatore è in attesa di conoscere chi sarà il nuovo tecnico dei viola – in pole c’è ora Vincenzo Italiano – per capire se farà parte o meno del nuovo progetto tecnico.

L’idea Orsolini: la concorrenza del Torino

L’ultima idea – per la verità il nome era stato accostato ai biancocelesti già qualche settimana fa – è quella che porta a Riccardo Orsolini, esterno mancino del Bologna che ama giocare sulla destra. Sul giocatore è vivo l’interesse del Torino, anch’esso alla caccia di attaccanti esterni. La pista Orsolini potrebbe essere battuta nelle prossime settimane. Nel frattempo anche l’idea Jovetic non è del tutto tramontata, anche per via della possibilità di acquistare il giocatore a parametro zero.