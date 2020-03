Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO ACERBI LAZIO – In queste settimane di stop ai massimi campionati, molte squadre di Serie A stanno già mettendo nero su bianco le idee per rinforzare le loro rose nella prossima stagione. Tra le varie indiscrezioni di mercato, molte riguardano anche la Lazio. L’ottima annata dei biancocelesti che, attualmente, sono al secondo posto in classifica, sta entusiasmando gli osservatori dei top team europei. Dopo il Barcellona che ha puntato Luiz Felipe, anche il Chelsea vorrebbe far spesa dalle parti di Formello. I blues, secondo quanto riporta il Daily Mail, avrebbero messo gli occhi su Francesco Acerbi.

L’interesse per Acerbi

Secondo il noto tabloid inglese, Frank Lampard è rimasto impressionato dalla continuità di Acerbi. Il Chelsea però non è l’unica squadra interessata al centrale della Lazio. Da fcinternews.it, trapelano alcune voci secondo cui anche Antonio Conte vorrebbe strappare Acerbi dalla corte di Simone Inzaghi.

