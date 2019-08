CALCIOMERCATO LAZIO LLORENTE – Tra la Lazio e Llorente c’è… il Napoli. Pare infatti che il club di De Laurentiis possa puntare sullo spagnolo, svincolato dal Tottenham, e dal canto suo l’ex Juve sarebbe disposto anche a ridursi lo stipendio pur di trasferirsi in terra partenopea. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, molto dipenderà da Mauro Icardi: la società azzurra vorrebbe regalare infatti ad Ancelotti un grande centravanti, ma arrivare all’ex capitano nerazzurro – soprattutto considerando la concorrenza della Juventus e della Roma – non è semplice. Ecco perché Aurelio de Laurentiis tenterebbe l’assalto allo spagnolo solo in caso di forfait di Maurito.