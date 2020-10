Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ANDREAS PEREIRA – La trattativa tra Lazio e Manchester United per portare Pereira in biancoceleste è stata piuttosto rapida. Le due società hanno trovato l’accordo con un prestito e un riscatto sulla base di circa 22 milioni. Il giocatore è atterrato ieri a Ciampino ed oggi si è recato in Paideia per sostenere le visite mediche, concluse verso le 13:30. Nei test, il giocatore ha dimostrato un’ottima velocità nel recuperare dopo uno sforzo fisico. L’obiettivo del club sarebbe quello di convocarlo per il match contro l’Inter di domenica. Di seguito il video del suo arrivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.