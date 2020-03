Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO CASTAGNA INTERVISTA – Negli ultimi anni la Lazio si è dimostrata in grado di coltivare il talento dei ragazzi più giovani per trasformarli in top player. In questa stagione, ad esempio, si è visto l’exploit di Danilo Cataldi che ha condito le ottime prestazioni con gol pesantissimi. Un altro prospetto interessante è Luiz Felipe, sul quale ha messo gli occhi il Barcellona di Leo Messi. I blaugrana sarebbero interessanti al difensore brasiliano della Lazio e le prime indiscrezioni parlano di un’offerta di 40 milioni di euro. A questo proposito, ai microfoni di Mondo Depurtivo, è intervenuto il procuratore di Luiz Felipe, Stefano Castagna. Ecco le sue parole.

Il corteggiamento dei Blaugrana

“Per noi ovviamente è un onore se il Barcellona ha messo gli occhi su Luiz. Il Barcellona è il Barcellona. Ma per il momento il giocatore ha la testa soltanto alla Lazio con cui vuole vincere il titolo. Lui è un centrale completo. Veloce, tecnico, fisico, e soprattutto ha soli 22 anni. Per il suo modo di giocare sarebbe perfetto per il calcio spagnolo, però nessuno del Barca mi ha ancora contattato. Prima della sospensione di ogni attività per il Covid-19, molti top team europei hanno contattato la Lazio per sondare il terreno e provare l’affondo per Luiz Felipe.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.