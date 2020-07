Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO KUMBULLA – La Lazio ha definitivamente detto addio al sogno scudetto, ma la super annata disputata fa ben sperare per il futuro. La società, infatti, ha intenzione di cavalcare l’onda ed investire sul mercato. Il ds Igli Tare ha in mente 6-7 acquisti per permettere a Simone Inzaghi di essere competitivo anche la prossima stagione. Oltre a un vice Strakosha si puntano due attaccanti. Uno potrebbe essere Borja Mayoral, 23enne centravanti di proprietà del Real Madrid. Lotito ha offerto 10 milioni, ma sono stati rifiutati. In difesa, oltre al rinnovo di Acerbi, serve una prima scelta. L’obiettivo è sempre Marash Kumbulla, anche se l’Inter sta provando seriamente a strapparlo alla concorrenza.

Calciomercato Lazio, sorpasso Inter per Kumbulla

Sembrava cosa fatta per Kumbulla alla Lazio. Da tempo la società biancoceleste sta trattando con l’Hellas Verona per cercare di portare all’ombra del Colosseo il difensore albanese, che tanto ha stupito in questa stagione. Lotito, dopo aver offerto 20 milioni, ha rilanciato mettendone sul piatto 22 più il cartellino di Andrè Anderson. Il presidente dei gialloblu ne chiede almeno altri 5, infatti l’Inter avrebbe fatto un’offensiva importante per chiudere il discorso ed acquistare Kumbulla. Come riporta il Corriere dello Sport, Marotta ha recapitato un’offerta di 30 milioni di euro più il cartellino di Salcedo e un Primavera. L’offerta è allettante e anche il giocatore ci sta pensando nonostante il suo accordo verbale con i biancocelesti. Tare non ha avuto il permesso di rilanciare e probabilmente sarà costretto ad andare a cercare altrove il rinforzo per la retroguardia della squadra.

