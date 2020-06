Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LUIS SUAREZ KUMBULLA – Sono due i principali obbiettivi della Lazio in questa fase di calciomercato: Marash Kumbulla e Luis Suarez. Rispettivamente difensore e attaccante, i ragazzi sono giovani, ma di grande prospettiva. Con le loro qualità possono risultare colpi utili per rafforzare la squadra in vista della Champions League. Come riporta il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni sono previsti degli sviluppi per affondare i colpi.

Kumbulla e Suarez: il piano della Lazio

I biancocelesti non vogliono mollare la presa per il difensore classe 2000 del Verona ma la concorrenza è tanta. L’Inter da tempo è interessata al giocatore e di recente si sono inserite anche la Juventus, il Chelsea e il Borussia Dortmund. Il presidente del Verona non fa sconti e chiede 30 milioni per il cartellino del giocatore, con la speranza di scatenare un’asta tra top club. La Lazio proverà a spendere meno, forte dell’amicizia del presidente Lotito con Setti, oppure sfruttano la voglia del ragazzo di giocare con Strakosha e trovare Tare la Roma. Per quanto riguarda Luis Suarez, invece, anche qui le cose non sono semplici. Il cartellino del giocatore è del Watford e, vista la scadenza del 2022, il club di Pozzo ha proposto il rinnovo ma il giocatore lo ha rifiutato. La Lazio, che ha già il sì del giocatore per un contratto da 5 anni con 1,5 milioni a stagione, offrirà un massimo di 20 milioni, 15 di parte fissa e 5 di bonus. I suoi manager saranno a Roma a breve per confermare il rinnovo di Luis Alberto (l’agenzia è la stessa) e si parlerà anche di Suarez.

