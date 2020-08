Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO MAYORAL – La Lazio, visto l’imminente addio di Caicedo, è alla ricerca di due attaccanti per completare il reparto offensivo. Il primo che arriverà sarà Vedat Muriqi che sta aspettando solo la partenza dell’ecuadoregno per approdare nella Capitale. Per il secondo rinforzo, il ds Igli Tare sta da tempo valutando il profilo di Borja Mayoral. Il centravanti spagnolo è stato a lungo cercato dai biancocelesti, ma l’affondo decisivo ancora non è arrivato. Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo starebbe manifestando insofferenza per la situazione e potrebbe decidere di accettare il corteggiamento di Valencia e Fiorentina. Le stesse squadre con le quali la Lazio si sta contendendo rispettivamente David Silva e Mohamed Fares.

