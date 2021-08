Calciomercato, la Salernitana tenta il colpo con Musacchio

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO – La Salernitana tenta il colpo per rinforzare la difesa, e cerca di convincere lo svincolato Mateo Musacchio, il cui contratto con la Lazio è terminato a giugno. Il difensore, dopo quattro anni al Milan, in biancoceleste non è riuscito a trovare il giusto spazio. Ora è in cerca di una nuova esperienza. Il direttore sportivo dei Granata, Angelo Fabiani, vorrebbe portare Mateo a sposare il progetto Salernitana. Per l’argentino potrebbe essere un’occasione per rimettersi in gioco.