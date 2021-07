Calciomercato, l’Atalanta ci prova per Luiz Felipe: la situazione

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO – La sessione estiva di mercato entra nel vivo. Notizia di pochi minuti fa, l’Atalanta starebbe pensando al colpo Luiz Felipe per la prossima stagione. Nel caso di partenza di Romero, destinazione Tottenham, e del mancato acquisto di Demiral dalla Juventus, la Dea andrebbe in all in sul difensore della Lazio. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il centrale di destra biancoceleste potrebbe anche accettare data la partecipazione dei nerazzurri alla prossima Champions League.